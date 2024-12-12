В результате теракта в Иерусалиме пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения в результате террористического акта со стрельбой неподалёку от Иерусалима, информирует служба скорой помощи Израиля.
По данным MDA, террорист открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В частности, пострадал 12-летний мальчик. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.
Инцидент случился на шоссе 60 возле Бейт-Джала.
«Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу “Хадасса Эйн-Керем” двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжёлом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в лёгком состоянии с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ заявили, что израильские силы безопасности «преследуют» террориста. Они устанавливают блокпоста, а также окружают район Вифлеема.
Ранее сообщалось, что в израильском городе Ган-Явне неизвестный мужчина напал на прохожих. Он ранил ножом трёх человек.