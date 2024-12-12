Кадыров: над казарменными зданиями в Грозном сбит БПЛА

В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике был сбит беспилотный летательный аппарат, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что лёгкие ранения получили четыре бойца караула. Кадыров подчеркнул, что серьёзно никто не пострадал.
«Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьёзно никто не пострадал. Лёгкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищённых от подобных атак помещениях», — написал он в Telegram.
Кадыров уточнил, что беспилотный летательный аппарат сдетонировал в воздухе. Была повреждена кровля, а также выбиты стёкла. Упавшие фрагменты БПЛА вызвали небольшое возгорание, которое быстро ликвидировали.
Глава Чечни назвал действия Вооружённых сил Украины жалкими.
«Каких-либо серьёзных повреждений здание не получило. Не удивлюсь, если украинское нацисткое командование громко отчитается перед своими западными хозяевами о колоссальных результатах грандиозной спецоперации. Смысл подобной жалкой акции только в этом», — говорится в публикации.
Кадыров подчеркнул, что такие попытки лишь укрепляют веру в победу и желание поскорее расправиться с противников. Он пообещал, что только за этих четырёх раненых бойцы «Ахмата» ликвидируют 400 укронатовцев.