Кадыров: над казарменными зданиями в Грозном сбит БПЛА

«Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьёзно никто не пострадал. Лёгкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищённых от подобных атак помещениях», — написал он в Telegram.