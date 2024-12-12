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Al Mayadeen: после подрыва жилого дома в Газе погибли не менее шести человек

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, включая детей, в результате израильской атаки в окрестностях города Газа. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Источник: Reuters

По его данным, израильские войска в ходе рейда в палестинском анклаве произвели подрыв жилого дома.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.