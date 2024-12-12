Al Mayadeen: после подрыва жилого дома в Газе погибли не менее шести человек

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.