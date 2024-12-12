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Daily Mail: в США двухлетний ребёнок нашёл пистолет и случайно застрелил мать

В американском штате Калифорния двухлетний мальчик нашёл дома пистолет и случайно застрелил свою мать.

Источник: AP 2024

Об этом пишет Daily Mail.

«Молодая мать из Калифорнии трагически погибла от руки своего двухлетнего сына после того, как ребёнок нашёл заряженный пистолет в спальне женщины», — говорится в материале.

Отмечается, что погибшей было 22 года. Пистолет принадлежал её 18-летнему возлюбленному.

Молодой человек был взят под стражу за небрежное хранение огнестрельного оружия и создание угрозы для ребёнка, но позже отпущен под залог.

Издание добавляет, что у матери остался восьмимесячный ребёнок.

Ранее сообщалось, что в городе Литл-Рок в американском штате Арканзас в результате стрельбы в торговом центре Park Plaza в «чёрную пятницу» пострадали три человека.

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