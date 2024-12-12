В Челябинске фельдшера скорой помощи будут судить после смерти мальчика от ОРВИ

— По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приему вызовов скорой медпомощи сотрудника, который не имел профессионального образования и не являлся медработником. Он допустил дефект оформления вызова в программном комплексе АДИС, из-за чего к 9-летнему ребенку не направили бригаду скорой помощи, — сообщили в СК.