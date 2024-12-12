В Челябинске фельдшера скорой помощи будут судить после смерти мальчика от ОРВИ

Трагедия произошла 11 декабря 2022 года. Школьник находился на больничном с диагнозом ОРВИ, но через несколько дней его состояние стало быстро ухудшаться. Мама ребенка вызвала скорую помощь, но не дождалась врачей, поэтому решила сама везти сына больницу. Мальчик умер в автомобиле.
Уголовное дело возбудили в отношении заведующей оперативным отделом станции скорой помощи Челябинска. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (статья 238 УК России).
— По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приему вызовов скорой медпомощи сотрудника, который не имел профессионального образования и не являлся медработником. Он допустил дефект оформления вызова в программном комплексе АДИС, из-за чего к 9-летнему ребенку не направили бригаду скорой помощи, — сообщили в СК.
Материалы дела будут направлены в суд.
28 ноября сообщалось, что в Ульяновске в роддоме Городской клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного беременной женщине ошибочно ввели не тот препарат.