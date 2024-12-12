По делу экс-сенатора Савельева арестовали еще одного фигуранта

«В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к совершению [вменяемого] преступления, в связи с чем следствие имеет основания полагать, что Дюков С. А. в случае перевода в исправительную колонию для отбытия наказания в соответствии с положениями Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации будет иметь возможность телефонных переговоров, переписки, краткосрочных и длительных свиданий либо по выходу на свободу может совместно с другими соучастниками преступления выработать согласованную позицию с целью уклонения от уголовной ответственности, — говорится в документах. — 14 августа 2024 года Дюкову предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и соучастие в покушении на убийство группой лиц). Вину признал в полном объеме».
В материалах дела также указано, что Дюкову было предъявлено обвинение по аналогичному составу преступления без указания на подстрекательство и соучастие 26 марта, вину он тогда признал частично. Срок предварительного следствия по уголовному делу установлен до 19 марта 2025 года.
Дело было возбуждено по факту подстрекательства и пособничества в приготовлении убийства по найму 19 марта этого года. В представленных следователем в суде документах говорится также об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Дюкова к инкриминируемому ему преступлению, «что усматривается из показаний потерпевшего, свидетелей, обвиняемых». Вместе с тем на судебном заседании, на котором присутствовал корреспондент ТАСС, ранее судимый Дюков был немногословен и только на заявленное СК ходатайство о своем аресте ответил, что возражает.
О фигурантах
Как ранее сообщали в правоохранительных органах, Юрий Нефедов был посредником в приготовлении к организации убийства бывшего бизнес-партнера сенатора. Он был задержан 19 марта, 20 марта ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству и покушение на убийство). Именно к Нефедову обратился Савельев, когда ему потребовалось убить своего бывшего делового партнера Сергея Ионова, отбывавшего наказание в колонии. Нефедов привлек родственника по фамилии Дюков, который нашел киллера, сразу обратившегося в правоохранительные органы. Само убийство было инсценировано. Нефедова задержали в момент передачи денег за выполненный заказ, позже был задержан Дюков. Как следует из материалов дела, Дюков — ветеран боевых действий в Афганистане и имеет государственные награды.
Савельева задержали 2 августа. Басманный суд так же отправил всех фигурантов дела в СИЗО.