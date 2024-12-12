По делу экс-сенатора Савельева арестовали еще одного фигуранта

Как ранее сообщали в правоохранительных органах, Юрий Нефедов был посредником в приготовлении к организации убийства бывшего бизнес-партнера сенатора. Он был задержан 19 марта, 20 марта ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству и покушение на убийство). Именно к Нефедову обратился Савельев, когда ему потребовалось убить своего бывшего делового партнера Сергея Ионова, отбывавшего наказание в колонии. Нефедов привлек родственника по фамилии Дюков, который нашел киллера, сразу обратившегося в правоохранительные органы. Само убийство было инсценировано. Нефедова задержали в момент передачи денег за выполненный заказ, позже был задержан Дюков. Как следует из материалов дела, Дюков — ветеран боевых действий в Афганистане и имеет государственные награды.