В Хабаровске ночной вор нашел незапертую дверь и обчистил квартиру

Жительница Индустриального района Хабаровска забыла закрыть на ночь дверь и легла спать. Когда проснулась, увидела, что в ее квартире пропало имущество. Ущерб составил примерно 170 тысяч рублей. Как она сообщила в полиции, у нее похитили четыре мобильных телефона, верхнюю одежду и сумки.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 30-летний подозреваемый в краже уже задержан. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и причинение легкого вреда здоровью. Он заметил приоткрытую дверь и решил войти. А там сориентировался и быстро вынес вещи, пока хозяева спали. Одну из курток он надел на себя и покинул жилище вместе с похищенными вещами.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант рискует лишиться свободы на срок до шести лет.