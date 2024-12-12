В Хабаровске ночной вор нашел незапертую дверь и обчистил квартиру

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 30-летний подозреваемый в краже уже задержан. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и причинение легкого вреда здоровью. Он заметил приоткрытую дверь и решил войти. А там сориентировался и быстро вынес вещи, пока хозяева спали. Одну из курток он надел на себя и покинул жилище вместе с похищенными вещами.