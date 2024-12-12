Двое жителей Приморья возместят 2,7 млн рублей ущерба за незаконную добычу краба

«Находкинским городским судом граждане признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов), на основании которой им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев и 1 год 8 месяцев условно. Также они должны возместить ущерб от совершенного преступления в доход Находкинского городского округа в размере 2 779 616 рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе.
Как было установлено в суде, в акватории залива Находка сотрудники погрануправления задержали маломерное судно с двумя местными жителями. На борту находились 217 особей краба различного вида и 15 особей кеты. Документов, подтверждающих законность улова, браконьеры предоставить не смогли.