В США двухлетний ребёнок нашёл пистолет и случайно застрелил мать

Ранее 16-летний подросток из Надыма (ЯНАО) оказался под следствием после того, как нанес смертельные травмы своей матери. Юношу задержали, пока он находится под подпиской о невыезде. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.