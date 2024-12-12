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В США двухлетний ребёнок нашёл пистолет и случайно застрелил мать

У погибшей женщины остался также восьмимесячный ребенок.

Источник: Аргументы и факты

В Калифорнии двухлетний мальчик случайно застрелил свою 22-летнюю мать, найдя заряженный пистолет в спальне. Об этом сообщает Daily Mail.

Оружие принадлежало 18-летнему возлюбленному погибшей. Мужчина был арестован за халатное хранение оружия и создание опасности для ребенка, но впоследствии освобожден под залог.

У погибшей женщины остался также восьмимесячный ребенок.

Ранее 16-летний подросток из Надыма (ЯНАО) оказался под следствием после того, как нанес смертельные травмы своей матери. Юношу задержали, пока он находится под подпиской о невыезде. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.