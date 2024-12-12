Россиянка избила педиатра из-за отсутствия бахил

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении женщины к ответственности. Законодательство предусматривает наказание как по административным, так и по уголовным статьям — 6.1.1. КоАП РФ «Побои» или 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Решение будет зависеть от характера травм, полученных медработником. Педиатру выдано направление на экспертизу.