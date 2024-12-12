Россиянка избила педиатра из-за отсутствия бахил

Конфликт возник из-за отсутствия бахил у врача. Иркутянка сначала избила медика, а затем не позволила ей покинуть квартиру, пока не будет проведен осмотр ребенка. Пострадавшая вызвала полицию.
Как сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о нападении на врача поступило в отдел полиции № 6 несколько дней назад. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что хозяйка квартиры уже отпустила педиатра.
Женщина признала свою вину, после чего ее доставили в отдел для проведения медицинского освидетельствования, которое показало, что она была трезва.
В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении женщины к ответственности. Законодательство предусматривает наказание как по административным, так и по уголовным статьям — 6.1.1. КоАП РФ «Побои» или 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Решение будет зависеть от характера травм, полученных медработником. Педиатру выдано направление на экспертизу.
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