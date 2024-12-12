Отопление во Владивостоке опять не восстановили в срок после аварийного ремонта

Ранее претензии к производству работ бригадой «ДГК» у прокуратуры и следователей возникли в связи с тем, что рабочие занялись теплотрассой на улице Калинина в районе остановки «Чайка» не только с опозданием (15 ноября при старте отопительного сезона 18 октября), но и без мер предосторожности. Так как слив происходил в неогороженной зоне производства работ, поток кипятка ошпарил пенсионерку. Её госпитализировали с тяжёлыми ожогами, но она умерла спустя две недели.