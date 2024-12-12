Отопление во Владивостоке опять не восстановили в срок после аварийного ремонта

После 20:00 вчерашних суток и сегодня утром об отсутствии коммунальной услуги заявляли жители улиц Тунгусской, Тюменской, Шкипера Гека, Спортивной, Шепеткова, Новоивановской, Карякинской, Светланской, Пушкинской. МЦУ Владивостока рекомендовало жильцам домов, где отопление и горячее водоснабжение продолжает отсутствовать после завершения работ на сетях АО «ДГК», обращаться в управляющие компании. Утром 12 декабря около 20 домов в Ленинском районе оставались без тепла из-за завоздушенности домовых систем.
Горожане недоумевают, почему такая ситуация складывается спустя два сезона работ по модернизации теплосетей, которые оказались очень изнурительными для жителей Владивостока, но качество отопления не повысили.
«Всё лето не было воды с мая и прошлый год тоже с мая, ещё и порывы теперь постоянные»;
«В новостных краевых и региональных средствах массовой информации вы опубликовали информацию о том, что проблемы с отоплением и горячей водой устранены. Фактически, более-менее комфортными условиями проживания в зимний период мы наслаждались не более 12 часов. На данный момент многострадальное Невельского, 4 без отопления и горячей воды. Оставить информацию о фактических отключениях на городском сайте vl.ru не представляется возможным, кнопка “сообщить об отключении” заблокирована»;
«Такое ощущение, что подготовки к зиме не было. Центральные магистрали подготовили, погоняли, а внутридомовые оставили как есть», — пишут жители Владивостока.
Напоминаем, что затяжными восстановительными работами на владивостокских сетях «Дальневосточной генерирующей компании» уже заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку и в связи с тем пикантным обстоятельством, что восстановительные работы, сопровождающиеся отключением коммунальных услуг, тепловики начали в разгар отопительного сезона.
Ранее претензии к производству работ бригадой «ДГК» у прокуратуры и следователей возникли в связи с тем, что рабочие занялись теплотрассой на улице Калинина в районе остановки «Чайка» не только с опозданием (15 ноября при старте отопительного сезона 18 октября), но и без мер предосторожности. Так как слив происходил в неогороженной зоне производства работ, поток кипятка ошпарил пенсионерку. Её госпитализировали с тяжёлыми ожогами, но она умерла спустя две недели.