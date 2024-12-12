В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях

Источник РИА Новости в «Россети Северный Кавказ» ранее сообщал, что в структурах «Дагэнерго» проводится «глобальная чистка» по команде федерального центра. В апреле в республике арестовали 31 энергетика по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, в том числе директора «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева и его заместителя Амирахмеда Зурканаева.