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В Махачкале нескольких энергетиков заподозрили в хищениях

МАХАЧКАЛА, 12 дек — РИА Новости. Семеро сотрудников горэлектросетей Махачкалы задержаны по подозрению в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах, сообщил РИА Новости источник в филиале «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

Источник: © РИА Новости

«Произошло задержание семи сотрудников горэлектросетей Махачкалы, их подозревают в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах. В основном это контролеры. Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия», — сказал источник.

По его словам, проверочные мероприятия также ведутся в отношении ряда потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе этих сотрудников.

Источник РИА Новости в «Россети Северный Кавказ» ранее сообщал, что в структурах «Дагэнерго» проводится «глобальная чистка» по команде федерального центра. В апреле в республике арестовали 31 энергетика по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, в том числе директора «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева и его заместителя Амирахмеда Зурканаева.

энергетика