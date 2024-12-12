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В Техасе самолет врезался в автомобили

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Небольшой самолет приземлился на дороге в городе Виктория американского штата Техас, врезавшись в три автомобиля, и разломился надвое, четыре человека пострадали, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

«Четыре человека пострадали и были госпитализированы после того, как небольшой самолет приземлился на улице в южном Техасе и врезался в три автомобиля… На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое», — сообщает телеканал.

Как отмечается, у троих пострадавших зафиксированы травмы, не угрожающие жизни, в то время как телесные повреждения четвертого оказались более серьезными.

Согласно телеканалу, пилот находился в самолете один. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует происшествие.