В Техасе самолет врезался в автомобили

«Четыре человека пострадали и были госпитализированы после того, как небольшой самолет приземлился на улице в южном Техасе и врезался в три автомобиля… На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое», — сообщает телеканал.
Как отмечается, у троих пострадавших зафиксированы травмы, не угрожающие жизни, в то время как телесные повреждения четвертого оказались более серьезными.
Согласно телеканалу, пилот находился в самолете один. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует происшествие.