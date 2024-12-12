В Новосибирске жители 30 многоквартирных домов остались без тепла

«12 декабря в 06:00 (02:00 мск) от оперативного дежурного ЕДДС г. Новосибирска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения в Октябрьском районе. Под отключение попали 30 многоквартирных, 10 частных жилых домов, 2 СЗО (СОШ, д/с), 4 прочих объекта. Причина отключения — дефект трубопровода диаметром 800 мм», — говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Новосибирска возбудила 10 дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Наряду с Новосибирском в регионе паспорт готовности к отопительному сезону не получили Бердск, Искитим и рабочий поселок Линево.
Уточняется, что на месте проводятся работы аварийно-восстановительными бригадами. В Новосибирске 12 декабря ожидаются местами небольшой снег, гололедица, метели, днем порывы ветра до 22 м/с. Температура воздуха в диапазоне от минус 8 до минус 10 градусов.