В Новосибирске жители 30 многоквартирных домов остались без тепла

Ранее прокуратура Новосибирска возбудила 10 дел об административных правонарушениях в отношении руководителей ресурсоснабжающих организаций, а также внесла представление мэру города Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Наряду с Новосибирском в регионе паспорт готовности к отопительному сезону не получили Бердск, Искитим и рабочий поселок Линево.