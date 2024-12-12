Экс-председатель правления «ФК Открытие» Ромаев не признает вину в растрате

«Суд не проверил и не мотивировал свои выводы о наличии доказательств о причастности Ромаева к инкриминируемуму преступлению, — говорится в апелляционной жалобе адвоката экс-банкира на его заочный арест. — Не представлено доказательств и о том, что подзащитный скрылся от органов следствия».
В материалах также указывается, что, по мнению защиты беглого банкира, объявление Ромаева в розыск незаконно, так как следствие не предприняло достаточных мер по его допросу в качестве свидетеля. «[Ромаев] был осведомлен об уголовном преследовании и о существе обвинения, однако с целью препятствовать расследованию уголовного дела на следственные действия не явился и скрылся от органов следствия», — говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда, согласно которому заочный арест экс-банкира признан законным и вступил в силу.
Уголовное дело в отношении Ромаева и неустановленных лиц было возбуждено 15 марта 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). В сентябре 2023 года Ромаев был объявлен сначала в федеральный розыск, а затем и в международный. Обвинение ему предъявили заочно в октябре 2024 года. Постановлением Мещанского суда Москвы 17 октября в отношении Ромаева была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в РФ.