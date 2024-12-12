Сан-Хосе
+13°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-председатель правления «ФК Открытие» Ромаев не признает вину в растрате

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель правления банка «Открытие» Дмитрий Ромаев, объявленный в международный розыск и заочно арестованный по обвинению в особо крупной растрате, не признает вину в инкриминируемом преступлении. Как следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС, экс-банкир покинул РФ после того, как узнал о привлечении его к уголовной ответственности.

Источник: Reuters

«Суд не проверил и не мотивировал свои выводы о наличии доказательств о причастности Ромаева к инкриминируемуму преступлению, — говорится в апелляционной жалобе адвоката экс-банкира на его заочный арест. — Не представлено доказательств и о том, что подзащитный скрылся от органов следствия».

В материалах также указывается, что, по мнению защиты беглого банкира, объявление Ромаева в розыск незаконно, так как следствие не предприняло достаточных мер по его допросу в качестве свидетеля. «[Ромаев] был осведомлен об уголовном преследовании и о существе обвинения, однако с целью препятствовать расследованию уголовного дела на следственные действия не явился и скрылся от органов следствия», — говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда, согласно которому заочный арест экс-банкира признан законным и вступил в силу.

Уголовное дело в отношении Ромаева и неустановленных лиц было возбуждено 15 марта 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). В сентябре 2023 года Ромаев был объявлен сначала в федеральный розыск, а затем и в международный. Обвинение ему предъявили заочно в октябре 2024 года. Постановлением Мещанского суда Москвы 17 октября в отношении Ромаева была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в РФ.

СК
расследование