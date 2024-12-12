Экс-председатель правления «ФК Открытие» Ромаев не признает вину в растрате

Уголовное дело в отношении Ромаева и неустановленных лиц было возбуждено 15 марта 2023 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). В сентябре 2023 года Ромаев был объявлен сначала в федеральный розыск, а затем и в международный. Обвинение ему предъявили заочно в октябре 2024 года. Постановлением Мещанского суда Москвы 17 октября в отношении Ромаева была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в РФ.