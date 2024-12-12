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В Красноярске на станции Енисей пассажирский поезд насмерть сбил женщину

В Красноярске поезд насмерть сбил женщину-пешехода.

Источник: ГУ МВД

Вечером 11 декабря в Красноярске около станции Енисей пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, горожанка переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу, игнорируя запрещающий сигнал светофора.

Машинист, увидев человека, успел подать звуковой сигнал и применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Потерпевшая скончалась на месте.

Полицейские напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Тормозной путь поезда составляет более километра.

Ранее мы писали, что в краевом центре завели уголовное дело после жалобы женщины, пострадавшей от некачественной пластической операции в одной из частных клиник.

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