В Красноярске на станции Енисей пассажирский поезд насмерть сбил женщину

Вечером 11 декабря в Красноярске около станции Енисей пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, горожанка переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу, игнорируя запрещающий сигнал светофора.
Машинист, увидев человека, успел подать звуковой сигнал и применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Потерпевшая скончалась на месте.
Полицейские напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Тормозной путь поезда составляет более километра.
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