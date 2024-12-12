21-летнею девушку осудили за ДТП на электросамокате в Ангарске

В Ангарске осудили девушку, которая сбила 10-летнего мальчика на электросамокате. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД и прокуратуре Иркутской области.
Полиция выяснила, что 21-летняя девушка 14 октября 2023 ехала на электросамокате во дворе 6А микрорайона города нефтехимиков со слишком высокой скоростью, тем самым нарушила правила дорожного движения. В какой-то момент сбила школьника, который ехал на детском самокате по тротуару.
Прокуратура Иркутской области.
21-летняя девушка сбила 10-летнего мальчика.
— В итоге несовершеннолетний получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Его отвезли в больницу, а в отношении девушки полицейские инициировали уголовное преследование, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Суд признал ее виновной и вынес приговор — ограничение свободы сроком на один год. Помимо этого она выплатила родителям мальчика 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работник почты избила себя к приезду полицейских, чтобы скрыть кражу сканвордов и более 400 тысяч наличными в Братском районе.