21-летнею девушку осудили за ДТП на электросамокате в Ангарске

Полиция выяснила, что 21-летняя девушка 14 октября 2023 ехала на электросамокате во дворе 6А микрорайона города нефтехимиков со слишком высокой скоростью, тем самым нарушила правила дорожного движения. В какой-то момент сбила школьника, который ехал на детском самокате по тротуару.