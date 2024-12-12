Сан-Хосе
+13°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21-летнею девушку осудили за ДТП на электросамокате в Ангарске

Девушка превысила скорость и сбила мальчика, он попал в больницу.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске осудили девушку, которая сбила 10-летнего мальчика на электросамокате. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД и прокуратуре Иркутской области.

Полиция выяснила, что 21-летняя девушка 14 октября 2023 ехала на электросамокате во дворе 6А микрорайона города нефтехимиков со слишком высокой скоростью, тем самым нарушила правила дорожного движения. В какой-то момент сбила школьника, который ехал на детском самокате по тротуару.

Прокуратура Иркутской области.

21-летняя девушка сбила 10-летнего мальчика.

— В итоге несовершеннолетний получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Его отвезли в больницу, а в отношении девушки полицейские инициировали уголовное преследование, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд признал ее виновной и вынес приговор — ограничение свободы сроком на один год. Помимо этого она выплатила родителям мальчика 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что работник почты избила себя к приезду полицейских, чтобы скрыть кражу сканвордов и более 400 тысяч наличными в Братском районе.