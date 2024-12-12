В Иркутской области суд вынес приговор виновнице столкновения самокатов

Инцидент произошел осенью прошлого года в одном из дворов Ангарска. 21-летняя студентка на электросамокате родственника нарушила правила дорожного движения и сбила 10-летнего мальчика, ехавшего по тротуару на детском самокате, рассказали в областном главке МВД.
Травмы, полученные ребенком, эксперты охарактеризовали как опасные для жизни. Пострадавшего доставили в больницу. Против девушки возбудили уголовное дело.
Суд признал фигурантку виновной в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.
Девушке назначено наказание в виде года ограничения свободы. С гражданки взыскано 250 тысяч рублей в качестве компенсации для пострадавшего ребенка, уточнили в прокуратуре.