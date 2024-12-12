Житель Красноярска избил женщину из-за неправильно припаркованной машины. Об этом поделились в краевом МВД. Всё случилось 8 декабря на улице Львовская. Жительница краевого центра 1957 года рождения припарковала свою машину возле подъезда. Пенсионерка рассказала полицейским, что хотела вытащить сумки, а потом отогнать авто.
Проходившему мимо мужчине это не понравилось. Между ними завязался конфликт, который закончился нападением — горожанин толкнул женщину, а потом ударил по затылку и ушел. Вскоре его личность была установлена.
Сотрудники проводят проверку, по результатам которой будет принято решение. Известно, что женщина сейчас проходит лечение.