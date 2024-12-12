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Житель Красноярска избил женщину из-за неправильно припаркованной машины

В Красноярске женщина припарковала машину у своего дома и получила по затылку от незнакомца.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска избил женщину из-за неправильно припаркованной машины. Об этом поделились в краевом МВД. Всё случилось 8 декабря на улице Львовская. Жительница краевого центра 1957 года рождения припарковала свою машину возле подъезда. Пенсионерка рассказала полицейским, что хотела вытащить сумки, а потом отогнать авто.

Проходившему мимо мужчине это не понравилось. Между ними завязался конфликт, который закончился нападением — горожанин толкнул женщину, а потом ударил по затылку и ушел. Вскоре его личность была установлена.

Сотрудники проводят проверку, по результатам которой будет принято решение. Известно, что женщина сейчас проходит лечение.