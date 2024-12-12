Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке

«Задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял схрон, подготовленный украинскими диверсантами, в котором находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства (СВУ)», — сообщила Клепанова.
Украинские боевики планировали при помощи СВУ подорвать служебный автомобиль Минобороны России. Теракт удалось предотвратить благодаря профессиональной работе оперативников УФСБ России.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205.1 и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК России «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Содействие террористической деятельности» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Ранее, 10 декабря, сотрудники ФСБ задержали мужчину с двойным гражданством за подготовку диверсии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В доме мужчины нашли взрывчатку и средства связи, на которых зафиксирована переписка с представителем украинских спецслужб. Кроме того, выяснилось, что он принадлежит молодежной группировке приверженцев неонацизма.
До этого, 2 декабря, Запорожский областной суд приговорил гражданина Украины к 14 годам колонии строгого режима за диверсию на Мелитопольской железной дороге. Фигурант передал сотруднику СБУ скорректированные координаты объекта транспортной инфраструктуры Запорожской области для дальнейшего нанесения по нему украинской армией ракетно-артиллерийского удара.