Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке

Ранее, 10 декабря, сотрудники ФСБ задержали мужчину с двойным гражданством за подготовку диверсии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В доме мужчины нашли взрывчатку и средства связи, на которых зафиксирована переписка с представителем украинских спецслужб. Кроме того, выяснилось, что он принадлежит молодежной группировке приверженцев неонацизма.