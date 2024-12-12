Медик пойдёт под суд за смерть девятилетнего ребёнка в Челябинске

Выяснилось, что всё произошло из-за ошибки, которую в тот вечер допустил диспетчер скорой, принявший звонок. По версии следствия, заведующая отделом допустила к этой работе сотрудника, у которого не было профессионального образования. Тот неправильно оформил вызов в программе, и скорую к умирающему мальчику не направили.