Медик пойдёт под суд за смерть девятилетнего ребёнка в Челябинске

Заведующая оперативным отделом медучреждения в Челябинске пойдёт под суд после смерти девятилетнего ребёнка, к которому не приехала скорая помощь. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Трагедия произошла 11 декабря 2022 года. Мама мальчика не дождалась скорую и сама повезла находившегося в критическом состоянии сына в больницу. Однако оказалось поздно, и школьника не спасли.
Выяснилось, что всё произошло из-за ошибки, которую в тот вечер допустил диспетчер скорой, принявший звонок. По версии следствия, заведующая отделом допустила к этой работе сотрудника, у которого не было профессионального образования. Тот неправильно оформил вызов в программе, и скорую к умирающему мальчику не направили.
«При надлежащей организации работы оперативного отдела со стороны руководителя с учётом описываемых матерью ребёнка симптомов имелась реальная возможность к вызову бригады скорой медицинской помощи в экстренном порядке, что повысило бы шансы на благоприятный исход», — сообщили в СУ СКР.
Медработника обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека. Материалы направлены в суд для рассмотрения.