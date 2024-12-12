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Медик пойдёт под суд за смерть девятилетнего ребёнка в Челябинске

Мальчик не дождался скорой помощи из-за неправильно оформленного вызова.

Заведующая оперативным отделом медучреждения в Челябинске пойдёт под суд после смерти девятилетнего ребёнка, к которому не приехала скорая помощь. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 11 декабря 2022 года. Мама мальчика не дождалась скорую и сама повезла находившегося в критическом состоянии сына в больницу. Однако оказалось поздно, и школьника не спасли.

Выяснилось, что всё произошло из-за ошибки, которую в тот вечер допустил диспетчер скорой, принявший звонок. По версии следствия, заведующая отделом допустила к этой работе сотрудника, у которого не было профессионального образования. Тот неправильно оформил вызов в программе, и скорую к умирающему мальчику не направили.

«При надлежащей организации работы оперативного отдела со стороны руководителя с учётом описываемых матерью ребёнка симптомов имелась реальная возможность к вызову бригады скорой медицинской помощи в экстренном порядке, что повысило бы шансы на благоприятный исход», — сообщили в СУ СКР.

Медработника обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека. Материалы направлены в суд для рассмотрения.