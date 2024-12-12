В Новосибирске осудили мужчину по делу о падении строительного крана

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о замдиректора компании «Крантехмонтаж».
Его обвиняли по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба). Как установил суд, он был ответственен за соблюдение требований безопасности, но допустил до работы башенный кран с неисправным механизмом. В результате 15 июня 2023 года кран съехал с рельсов и упал. Из кабины на высоте около 40 м выпала машинистка, она погибла на месте.
Как уточнили в прокуратуре региона, ущерб от падения крана на автомобили составил более 13 млн рублей. В ходе расследования дела ущерб был возмещен. Также суд удовлетворил в полном объеме исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей в размере 1,9 млн рублей.