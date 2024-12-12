В Уфе арестовали оперуполномоченного, выступавшего посредником во взятке

По версии следствия, предприниматель дважды обращался к полицейским с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера, который, по его словам, похитил крупную сумму денег и завладел его автомобилем. После того, как никаких мер по его обращениям не приняли, он обратился к начальнику отдела полиции № 3 и попросил оказать содействие в возбуждении уголовного дела в отношении его бывшего подчиненного.