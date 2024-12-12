В Уфе арестовали оперуполномоченного, выступавшего посредником во взятке

В Уфе до 6 февраля 2025 года заключили под стражу старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД города Нияза Усманова. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ предъявил ему обвинение по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере».
По версии следствия, предприниматель дважды обращался к полицейским с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера, который, по его словам, похитил крупную сумму денег и завладел его автомобилем. После того, как никаких мер по его обращениям не приняли, он обратился к начальнику отдела полиции № 3 и попросил оказать содействие в возбуждении уголовного дела в отношении его бывшего подчиненного.
«Полицейский вступил в сговор с обвиняемым, который проводил проверку по заявлению предпринимателя и сообщил последнему, что за принятие желаемого решения необходимо 1,5 млн рублей, которые он передаст через фигуранта вышестоящему руководству, на что предприниматель согласился и передал сначала 100 тыс. рублей оперуполномоченному», — прокомментировали в следкоме.
Начальника отдела полиции задержали 5 декабря после передачи ему 1 млн рублей. Его также заключили под стражу.
С посредником провели первоначальные следственные действия.