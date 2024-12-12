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На Южном Урале пьяный мужчина сжег дом бывшей возлюбленной

Житель Каслинского района (Челябинская область) предстанет перед судом за умышленный поджог жилого дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло в сентябре 2024 года в селе Багаряк.

Местный житель, ему 56 лет, был в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с бывшей сожительницей. Затаив обиду, он совершил поджог ее дома.

В результате строение уничтожено полностью, а сумма причиненного ущерба составила свыше 1 млн рублей.

На злоумышленника завели дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Потерпевшей заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу, рассказали в региональной прокуратуре.

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