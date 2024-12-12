На Южном Урале пьяный мужчина сжег дом бывшей возлюбленной

Напомним, все произошло в сентябре 2024 года в селе Багаряк.
Местный житель, ему 56 лет, был в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с бывшей сожительницей. Затаив обиду, он совершил поджог ее дома.
В результате строение уничтожено полностью, а сумма причиненного ущерба составила свыше 1 млн рублей.
На злоумышленника завели дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).
Потерпевшей заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба.
Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу, рассказали в региональной прокуратуре.