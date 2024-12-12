В Екатеринбурге 8 тысяч человек остались без отопления из-за аварии

В Екатеринбурге жители двух районов — Верх-Исетского и Ленинского — остались без основного отопления. На перекрестке улиц Кондратьева и Плеханова, а также на улице Сакко и Ванцетти 64 произошли аварии на двух трубопроводах 500 и 800 миллиметров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области днем 11 декабря.
— Нарушено теплоснабжение в 61 многоквартирном жилом доме […] четырех социально значимых объектах — двух больницах и двух детских садах, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. — Проводятся аварийно-восстановительные работы. Тепло в помещения подается по системе обратного теплоснабжения.
Так, без основного отопления остались 6080 взрослых и 1982 ребенка.