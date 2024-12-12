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Audi Q7 влетела в машину с пенсионеркой в Новосибирске

На месте происшествия работал наряд ДПС, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске 11 декабря 2024 года в 22:35 в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель автомобиля Audi Q7, двигаясь по улице Учительская, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Suzuki SX-4.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Suzuki — мужчина 1971 года рождения и женщина 1967 года рождения. Оба были доставлены в лечебное учреждение с травмами.

На месте происшествия работал наряд ДПС, обстоятельства ДТП устанавливаются.