Audi Q7 влетела в машину с пенсионеркой в Новосибирске

В Новосибирске 11 декабря 2024 года в 22:35 в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель автомобиля Audi Q7, двигаясь по улице Учительская, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Suzuki SX-4.