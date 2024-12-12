Сторож из Тайшета перешла по ссылке и лишилась более миллиона рублей

Сторож из Тайшета увидела рекламу от «крупной российской компании», там якобы обещали подарочные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Однако заработать не получилось, 73-летняя женщина стала жертвой мошенников. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Заинтересовавшись предложением, она перешла по ссылке, после ей позвонил «представитель инвестиционной компании», который предложил вложить сбережения в акции, — уточнили в ведомстве.
Аферисты были настолько убедительны, что женщина переводила деньги целый месяц (!). Для «инвестирования» зарегистрировалась в специальных программах и даже оформила кредит. Когда захотела получить обещанную прибыль, то услышала множество отговорок.
По словам мошенников, средства находились в Сингапуре, поэтому необходимо было подождать. После заявили, что вывести деньги не получится, потому что … она находится в пожилом возрасте, а значит, нужен опекун.
Сибирячка попросила помощи у внука. Он, к счастью, раскусил обман. Только вот потерянное вернуть так и не удалось. Сторож потеряла 1 079 800 рублей. Сейчас следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 21-летнею девушку осудили за ДТП на электросамокате в Ангарске.