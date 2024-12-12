На Пхукете пьяный турист из Белоруссии устроил дебош в гостинице

Вся сцена в гостинице была снята на видео одним из постояльцев и выложена в Интернет. Видео стало вирусным в России, его опубликовал ряд аккаунтов в соцсетях и Telegram-каналов, один из которых назвал героя видео «русским берсерком». На видео мужчина в трусах расшвыривает полицейских и гостиничную охрану по двору отеля, в то время как его жена и трое детей пытаются его успокоить.