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В Омске внезапно подскочило количество ДТП

В четверг, 12 декабря 2024 года, омские правоохранители сообщили о дорожных происшествиях в городе и области за прошедшие сутки.

Источник: SuperOmsk.ru

«На дорогах города и области за минувшие сутки случилось 82 дорожно-транспортных происшествия, два человека получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 665 нарушений Правил дорожного движения. От управления транспортными средствами отстранены 8 нетрезвых водителей», — заявили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В соответствии с информацией правоохранительного ведомства, количество ДТП в Омске за 11 декабря 2024 года стало самым большим за две недели. Добавим, что в ночь на среду, 11 декабря 2024 года, на Омск обрушился мощный снегопад, который продолжался практически до утра.