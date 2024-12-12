В Омске внезапно подскочило количество ДТП

«На дорогах города и области за минувшие сутки случилось 82 дорожно-транспортных происшествия, два человека получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 665 нарушений Правил дорожного движения. От управления транспортными средствами отстранены 8 нетрезвых водителей», — заявили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
В соответствии с информацией правоохранительного ведомства, количество ДТП в Омске за 11 декабря 2024 года стало самым большим за две недели. Добавим, что в ночь на среду, 11 декабря 2024 года, на Омск обрушился мощный снегопад, который продолжался практически до утра.