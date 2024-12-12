В Омске внезапно подскочило количество ДТП

В соответствии с информацией правоохранительного ведомства, количество ДТП в Омске за 11 декабря 2024 года стало самым большим за две недели. Добавим, что в ночь на среду, 11 декабря 2024 года, на Омск обрушился мощный снегопад, который продолжался практически до утра.