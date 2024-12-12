Имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать в Алматы

«Напомним, ранее Агентством окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО “AV-Construction”, ТОО “Стекольный завод”, ТОО “Шалкар 17”, ТОО “Бахар-А” и других предприятий. Отметим, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка “Никольский” в г. Алматы, которое принадлежало ТОО “Nikolsky Investment”, где учредителем является Айдос Коспаев. Однако, в сентябре т.г. вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО “Правительство для граждан”. 5 октября т.г. имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам».