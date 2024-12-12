В Хабаровском крае за три дня выявили свыше 300 нарушений при регистрации мигрантов

По 23 материалам принимаются решения о возбуждении уголовных дел по ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) УК РФ и другим. Возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в РФ.