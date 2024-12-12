В Хабаровском крае за три дня выявили свыше 300 нарушений при регистрации мигрантов

В крае в течение трех дней проходила оперативно-профилактическая операция «Квартира-2024», в ходе которой сотрудники различных подразделений УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке сотрудников СОБР и ОМОН Росгвардии провели рейды, направленные на выявление незаконно проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства.
«Выявлено 307 административных правонарушений. Из них 15 нарушений правил въезда (выезда) на территорию Российской Федерации, 82 нарушения правил пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, связанных с осуществлением миграционного учета иностранных граждан, 37 нарушений правил режима пребывания иностранных граждан, 27 нарушений правил регистрационного учета граждан Российской Федерации», — проинформировали в управлении.
По 23 материалам принимаются решения о возбуждении уголовных дел по ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) УК РФ и другим. Возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в РФ.
В ходе рейда также выявили одного гражданина, уклоняющегося от исполнения решения суда об административном выдворении за пределы страны. Его привлекли к ответственности и поместили в центр временного содержания. «Выявлено 37 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, в отношении которых судами Хабаровского края вынесены решения об административном выдворении», — говорится в сообщении.
Всего было проверено порядка 300 мест проживания, проконтролировано свыше 1 450 лиц, в том числе более 400 граждан РФ и более 1 000 иностранцев.