В Сочи ночью сгорел караоке-клуб

В 22:58 на месте было установлено, что горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 200 кв.м. С пламенем боролись 19 человек при помощи 5 пожарных машин. Позже стало известно, в здании работал караоке-клуб. Люди самостоятельно покинули горящие помещения.