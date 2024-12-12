В Сочи ночью сгорел караоке-клуб

В 22:58 на месте было установлено, что горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 200 кв.м. С пламенем боролись 19 человек при помощи 5 пожарных машин. Позже стало известно, в здании работал караоке-клуб. Люди самостоятельно покинули горящие помещения.
В 23:49 огонь был локализован на площади 250 кв.м. В 00:13 открытое горение было ликвидировано, еще спустя 33 минуты пожар был потушен полностью.
Напомним, в Краснодаре сгорела маршрутка на Гидрострое. Пожар случился утром 1 декабря возле магазинов на улице Невкипелова.
Мы писали, вечером 8 декабря на Кубани более шести часов тушили горящий магазин. Пламя бушевало на площади 450 кв.м.