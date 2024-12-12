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На дорогах Пермского края сложилась опасная ситуация из-за ледяного дождя

Пермяков просят воздержаться от поездок на личном транспорте и оставаться дома.

Источник: Комсомольская правда

Ледяной дождь добрался до Пермского края и осложнил ситуацию на дорогах, подвергая опасности всех участников движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«Избегайте резких маневров, проверьте техническое состояние автомобиля, особенно обратите внимание на состояние шин и тормозной системы. Сложные погодные условия требуют максимальной концентрации и осторожности», — предостерегают пермяков в ведомстве.

Представители инспекции рекомендуют отложить поездку и остаться дома, если это возможно.