На дорогах Пермского края сложилась опасная ситуация из-за ледяного дождя

Ледяной дождь добрался до Пермского края и осложнил ситуацию на дорогах, подвергая опасности всех участников движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«Избегайте резких маневров, проверьте техническое состояние автомобиля, особенно обратите внимание на состояние шин и тормозной системы. Сложные погодные условия требуют максимальной концентрации и осторожности», — предостерегают пермяков в ведомстве.
Представители инспекции рекомендуют отложить поездку и остаться дома, если это возможно.