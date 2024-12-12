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Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 12 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после вспышки чесотки в доме-интернате в Баргузинском районе Бурятии, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

«В связи с регистрацией случаев чесотки в учреждении социального обслуживания села Читкан Баргузинского района Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование. С целью локализации очага организован комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что заболело 48 человек. В интернате временно приостановили прием и выписку подопечных, усилен противоэпидемический и дезинфекционный режимы, осуществляется ежедневный контроль лечения, продолжается медицинское наблюдение.

«С целью установления причинно-следственной связи возникновения группового очага проведено обследование объекта, произведен отбор проб из объектов внешней среды. В настоящее время изучается документация», — добавили в пресс-службе.

Предварительно, очаг чесотки связан с заносом инфекции из-за несоблюдения обязательных требований при допуске лиц в интернат. Распространению инфекции способствовали несвоевременная изоляция лиц с признаками заболевания, несвоевременное оказание медицинской помощи и проведение лабораторного обследования, а также особенности поведения лиц с психоневрологическим нарушениями.

здоровье
Роспотребнадзор