Роспотребнадзор начал расследование после вспышки чесотки в Бурятии

Предварительно, очаг чесотки связан с заносом инфекции из-за несоблюдения обязательных требований при допуске лиц в интернат. Распространению инфекции способствовали несвоевременная изоляция лиц с признаками заболевания, несвоевременное оказание медицинской помощи и проведение лабораторного обследования, а также особенности поведения лиц с психоневрологическим нарушениями.