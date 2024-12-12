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В Динском районе мужчина обвиняется в убийстве соседа

На Кубани квартирант зарезал соседа, сообщившего о его выселении, сообщает пресс-служба СУ СКР России по Краснодарскому краю.

В отношении 30-летнего уроженца Тихорецкого района возбуждено уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 1 декабря фигурант находился в съемном жилье на улице Северной в поселке Южном Динского района. К нему пришел сосед, передавший просьбу хозяина квартиры о выселении из-за жалоб о нарушении режима тишины.

Мужчины поругались, и фигурант несколько раз ударил соседа ножом в грудь. Услышавшие шум соседи вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось — он умер на следующий день.

На допросе обвиняемый признал свою вину. Его заключили под стражу.

По уголовному делу проводят следственные действия. Назначены судебно-медицинская, генетическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы.

Напомним, житель Кубани зарезал мать в ходе ссоры из-за возлюбленной. В отношении жителя станицы Воронежской Усть-Лабинского района возбудили уголовное дело.