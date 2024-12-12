В центре Уфы в аварии с двумя авто получил травму головы пьяный водитель

Авария случилась на улице Цюрупы. 23-летний парень за рулем ВАЗ-21099 столкнулся с попутным Renault Logan, который остановился на красный сигнал светофора. В результате происшествия водитель «девяносто девятой» получил травму головы. Молодого человека доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили.