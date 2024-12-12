В Екатеринбурге пьяный водитель сначала врезался в автобус, а затем в дом

ДТП произошло возле дома № 158 на улице Малышева. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество пассажирскому автобусу ПАЗ маршрута № 77 (Высоцкого — ЖК Солнечный) и допустил с ним столкновение. После этого легковушка влетела в стену дома.