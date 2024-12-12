В Екатеринбурге пьяный водитель сначала врезался в автобус, а затем в дом

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
ДТП произошло возле дома № 158 на улице Малышева. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество пассажирскому автобусу ПАЗ маршрута № 77 (Высоцкого — ЖК Солнечный) и допустил с ним столкновение. После этого легковушка влетела в стену дома.
В результате аварии пострадавших нет.
За рулем автомобиля «Хендай Крета» была женщина 1958 года рождения. Ее стаж вождения составляет 5 лет. У нее выявлено опьянение — 0,990 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
«Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, очевидцев пьяного вождения просит сообщать о таких фактах в полицию по телефонам 102 либо 02», — сообщили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что в Красноуфимском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате происшествия пострадали водители двух легковушек, их доставили в больницу.
Установлено, что водитель ВАЗа был в состоянии опьянения.