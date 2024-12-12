Начальник цеха отправил более 1,5 миллиона мошенникам в Усть-Илимске

Начальник цеха из Усть-Илимска стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, аферисты представились «руководителем организации», в которой работает мужчина.
«Начальник» сообщил, что деньги с его счетов уходят на финансирование запрещенной в России деятельности. Чтобы разобраться в ситуации, 54-летней жертве позвонил «правоохранитель» по видеосвязи. Он потребовал выполнял все указания, иначе — уголовное преследование.
— Для убедительности показал удостоверение и рассказал потерпевшему все инструкции, которым он должен был следовать, чтобы сохранить деньги, — сообщили в ведомстве.
Мужчина поверил. Снял почти 1,3 миллиона рублей накоплений, более 300 тысяч — с кредитной карты. Затем мошенники попытались убедить его оформить несколько кредитов на сумму более двух миллионов рублей.
Когда начальник цеха пришел на работу, чтобы взять соответствующие справки, которые нужно предоставить в банк, то понял, что все это был лишь обман. Сейчас следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сторож из Тайшета перешла по ссылке и лишилась более миллиона рублей.