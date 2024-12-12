Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили

«Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны по причине ограниченной видимости из-за тумана», — говорится в сообщении.
Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным и через Босфор с Черным.
СТАМБУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Движение судов в проливе Дарданеллы в обе стороны приостановлено из-за сильного тумана. Об этом сообщил департамент по морским вопросам Минтранса Турции.
«Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны по причине ограниченной видимости из-за тумана», — говорится в сообщении.
Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным и через Босфор с Черным.