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Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили

СТАМБУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Движение судов в проливе Дарданеллы в обе стороны приостановлено из-за сильного тумана. Об этом сообщил департамент по морским вопросам Минтранса Турции.

Источник: Reuters

«Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны по причине ограниченной видимости из-за тумана», — говорится в сообщении.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным и через Босфор с Черным.