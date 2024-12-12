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23-летняя махачкалинка умерла во время операции по коррекции носовой перегородки

Септопластику проводили под общим наркозом в частной клинике.

Источник: AP 2024

Заявление в полицию на врачей написал отец погибшей — хирург с 30-летним стажем.

Магомедова М. (имя изменено) записалась в клинику «Авиценна» на пластику перегородки к лор-хирургу. В назначенный день пришла, легла на стол, врач ввёл анестезию, и спустя две минуты у дамы резко упали пульс и давление. Врач и ассистент сразу вызвали скорую и начали реанимацию. Спустя 1,5 часа пришлось констатировать смерть.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

медицина