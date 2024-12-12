23-летняя махачкалинка умерла во время операции по коррекции носовой перегородки

Магомедова М. (имя изменено) записалась в клинику «Авиценна» на пластику перегородки к лор-хирургу. В назначенный день пришла, легла на стол, врач ввёл анестезию, и спустя две минуты у дамы резко упали пульс и давление. Врач и ассистент сразу вызвали скорую и начали реанимацию. Спустя 1,5 часа пришлось констатировать смерть.