Уфимец сделал веревку из простыней, пытался спуститься по ней с 7-го этажа, но она не выдержала

Сегодня ночью, 12 декабря, житель Уфы едва не погиб, упав с большой высоты. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о том, что в районе улицы Карла Маркса, 53−53/1 на крышу двухэтажного гаража упал человек. На место выехали сотрудники экстренных служб, в том числе и спасатели УГЗ.
Согласно предварительным данным, мужчина спускался с седьмого этажа по простыням. Уфимец смог преодолеть один пролет, но затем импровизированная веревка развязалась, и он рухнул.
Спасатели эвакуировали мужчину с крыши гаража и передали медикам. Мужчину госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
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