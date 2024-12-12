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Уфимец сделал веревку из простыней, пытался спуститься по ней с 7-го этажа, но она не выдержала

Житель Уфы пытался спуститься с 7-го этажа по простыням и сорвался вниз.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 12 декабря, житель Уфы едва не погиб, упав с большой высоты. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о том, что в районе улицы Карла Маркса, 53−53/1 на крышу двухэтажного гаража упал человек. На место выехали сотрудники экстренных служб, в том числе и спасатели УГЗ.

Согласно предварительным данным, мужчина спускался с седьмого этажа по простыням. Уфимец смог преодолеть один пролет, но затем импровизированная веревка развязалась, и он рухнул.

Спасатели эвакуировали мужчину с крыши гаража и передали медикам. Мужчину госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

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