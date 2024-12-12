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В Самаре в снегопад трамвай сошел с рельсов, движение приостанавливалось

Движение транспорта временно приостанавливалось в Самаре из-за схода трамвая с рельсов утром в четверг, 12 декабря. Происшествие случилось около 8:00 (MSK+1) на кольце на улице Ташкентской в 15-м микрорайоне.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил департамент транспорта.

По информации чиновников, средняя тележка трамвая 22-го маршрута сошла с рельсов. Из-за этого подвижной состав встал.

Авария была устранена в 8:36. После этого движение транспорта возобновилось.