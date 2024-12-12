Пьяный белорус в трусах напал на полицейских и охрану в отеле на Пхукете

Говорится, что после приезда сотрудников полиции он не успокоился, устроив драку с ними и сотрудниками охраны отеля. Мужчина был задержан. Все происходившее попало на видео одного из постояльцев, который опубликовал его в соцсетях. На видео видно, как белорус в одних трусах расшвыривает полицейских, охрану по двору отеля. В этот момент жена и трое детей пытаются его успокоить.