Пьяный белорус в трусах напал на полицейских и охрану в отеле на Пхукете, передает Sputnik.by со ссылкой на местное издание Bangkok Post.
В сообщении сказано, что полицейские приехали в одну из гостиниц района Карон-Бич на Пхукете в 03.10 в среду, 11 декабря. Их туда вызвал персонал из-за очень пьяного мужчины, нарушавшего общественный порядок. Выяснилось, что дебоширом является 39-летний гражданин Беларуси.
Говорится, что после приезда сотрудников полиции он не успокоился, устроив драку с ними и сотрудниками охраны отеля. Мужчина был задержан. Все происходившее попало на видео одного из постояльцев, который опубликовал его в соцсетях. На видео видно, как белорус в одних трусах расшвыривает полицейских, охрану по двору отеля. В этот момент жена и трое детей пытаются его успокоить.
Сообщается, что белорусу было предъявлено обвинение за нарушение общественного порядка, нападение на сотрудников полиции. Согласно законодательству Таиланда, ему может грозить штраф в размере до 5000 долларов и/или тюремное заключение сроком от двух лет до пожизненного в зависимости от тяжести травм, которые получили полицейские.
Установлено, что гражданин отдыхал на Пхукете вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Семья посетила задержанного и 11 декабря вылетела в Беларусь. Мужчина остался в камере временного содержания. Его ждет суд.
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