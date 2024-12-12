В Кодинске водитель «Шевроле Нива» не уступил дорогу «Лексусу» и погиб (видео)

Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
Авария произошла на регулируемом перекрестке в Кодинске. По предварительным данным, погибший мужчина хотел повернуть налево, но столкнулся с «Лексусом», за рулем которого сидел 36-летний водитель. Машины двигались во встречном направлении. В результате ДТП также пострадала 52-летняя женщина, ее доставили в больницу.
Сейчас по факту аварии проводится проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса. Правоохранители уже выяснили, что водитель «Лексуса» не был пьян в момент происшествия. Подробности уточняются.
Напомним, что в сентябре текущего года в жесткой аварии с участием «Лексуса» в Красноярске пострадали два человека.