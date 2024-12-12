Сан-Хосе
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кодинске водитель «Шевроле Нива» не уступил дорогу «Лексусу» и погиб (видео)

В Кежемском районе Красноярского края 67-летний водитель «Шевроле Нива» погиб в ДТП с «Лексусом».

Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла на регулируемом перекрестке в Кодинске. По предварительным данным, погибший мужчина хотел повернуть налево, но столкнулся с «Лексусом», за рулем которого сидел 36-летний водитель. Машины двигались во встречном направлении. В результате ДТП также пострадала 52-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса. Правоохранители уже выяснили, что водитель «Лексуса» не был пьян в момент происшествия. Подробности уточняются.

Напомним, что в сентябре текущего года в жесткой аварии с участием «Лексуса» в Красноярске пострадали два человека.