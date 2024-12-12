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В Сочи накануне свадьбы жених сломал челюсть невесте

Сочинцу, сломавшему челюсть своей невесте, грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Адлерского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении жителя курорта, который обвиняется в умышленно причинении вреда здоровью своей невесте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе расследования выяснилось, что сочинец во время ссоры накануне свадьбы несколько раз ударил свою невесту по лицу, что привело к перелому челюсти.

«В настоящее время по уголовному делу утвержден обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.

Жителю Сочи грозит до трех лет лишения свободы.