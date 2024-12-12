В Сочи накануне свадьбы жених сломал челюсть невесте

Прокуратура Адлерского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении жителя курорта, который обвиняется в умышленно причинении вреда здоровью своей невесте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
В ходе расследования выяснилось, что сочинец во время ссоры накануне свадьбы несколько раз ударил свою невесту по лицу, что привело к перелому челюсти.
«В настоящее время по уголовному делу утвержден обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.
Жителю Сочи грозит до трех лет лишения свободы.