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В Кемерове завели дело после пожара в многоэтажном доме

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) возбуждено после пожара на крыше многоквартирного дома в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве также отметили, что вследствие пожара на крыше многоквартирного дома на Белозерной улице «пострадали многочисленные жилые квартиры, более 100 жильцов дома были эвакуированы». «Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание в серверной, расположенной на крыше многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются и допрашиваются лица, чьи жилые помещения пострадали в результате пожара. Выполнено более 25 осмотров мест происшествий. Проведены обыски в офисах управляющей компании и компании, предоставляющей интернет-услуги, изъята необходимая техническая документация.

Пожар в жилом доме на Белозерной улице произошел в ночь на 11 декабря. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.

СК
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