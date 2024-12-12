В Кемерове завели дело после пожара в многоэтажном доме

В ведомстве также отметили, что вследствие пожара на крыше многоквартирного дома на Белозерной улице «пострадали многочисленные жилые квартиры, более 100 жильцов дома были эвакуированы». «Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание в серверной, расположенной на крыше многоквартирного дома», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются и допрашиваются лица, чьи жилые помещения пострадали в результате пожара. Выполнено более 25 осмотров мест происшествий. Проведены обыски в офисах управляющей компании и компании, предоставляющей интернет-услуги, изъята необходимая техническая документация.
Пожар в жилом доме на Белозерной улице произошел в ночь на 11 декабря. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.