Мужчина и женщина погибли в пожарах в Свердловской области

Так, накануне селе Покровское под Артемовским на улице Калинина сгорел дом и надворные постройки на площади 41 квадратный метр. На месте работали 16 спасателей и 4 спецмашины. При разборке и проливке сгоревших конструкций была обнаружена погибшая женщина.