Мужчина и женщина погибли в пожарах в Свердловской области

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрированы 9 пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. В результате происшествий погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне селе Покровское под Артемовским на улице Калинина сгорел дом и надворные постройки на площади 41 квадратный метр. На месте работали 16 спасателей и 4 спецмашины. При разборке и проливке сгоревших конструкций была обнаружена погибшая женщина.
В Новой Ляле на улице Куйбышева горел частный жилой дом на площади 18 «квадратов». В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни.
В поселке Троицкое Талицкого городского сгорели гараж и автомобиль на площади 70 квадратных метров на улице Болотникова.
«Собственник пытался самостоятельно ликвидировать пожар. С ожогами он был доставлен в медучреждение. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 30 минут», — рассказали в свердловском МЧС.