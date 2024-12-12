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Мужчина и женщина погибли в пожарах в Свердловской области

За сутки спасатели потушили девять пожаров.

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрированы 9 пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. В результате происшествий погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.

Так, накануне селе Покровское под Артемовским на улице Калинина сгорел дом и надворные постройки на площади 41 квадратный метр. На месте работали 16 спасателей и 4 спецмашины. При разборке и проливке сгоревших конструкций была обнаружена погибшая женщина.

В Новой Ляле на улице Куйбышева горел частный жилой дом на площади 18 «квадратов». В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни.

В поселке Троицкое Талицкого городского сгорели гараж и автомобиль на площади 70 квадратных метров на улице Болотникова.

«Собственник пытался самостоятельно ликвидировать пожар. С ожогами он был доставлен в медучреждение. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 30 минут», — рассказали в свердловском МЧС.

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