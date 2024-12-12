В Самаре полицейские вызвали в клуб родителей двух пьяных девочек

В ночь на 12 декабря в Самаре полицейские во время проверки клуб-бара на улице Ставропольской обнаружили в нем двух несовершеннолетних девушек, которые пили алкоголь. В заведение вызвали их родителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.