В Самаре полицейские вызвали в клуб родителей двух пьяных девочек

В ночь на 12 декабря в Самаре полицейские во время проверки клуб-бара на улице Ставропольской обнаружили в нем двух несовершеннолетних девушек, которые пили алкоголь. В заведение вызвали их родителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Спиртные напитки им купила их совершеннолетняя подруга. Одна из девушек пыталась скрыть свою личность под вымышленными данными, несмотря на ее уловки сотрудники полиции выяснили кто они», — рассказали в пресс-службе.
Полицейские вызвали официальных представителей несовершеннолетних и составили в отношении всех участников, нарушивших закон, протоколы об административных правонарушениях.
Также в отношении владельца бара составили протокол из-за оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства.