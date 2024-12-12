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Водитель «Тойоты» погиб в аварии с грузовиком под Усть-Илимском

Госавтоинспекторы начали проверку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельная авария произошла под Усть-Илимском около площадки ЛПК утром 12 декабря 2024. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

Водитель «Тойоты Премио» ехал по дороге со стороны Карточного завода в сторону Усть-Илимска. В какой-то момент столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», который поворачивал налево с правой обочины перед едущей иномаркой.

В ДТП пострадал пассажир иномарки. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— В аварии 32-летний водитель «Тойоты» погиб еще до прибытия врачей, его пассажир получил травмы, его отвезли в больницу, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас Госавтоинспекторы начали проверку, по результатам примут правовое решение. Также известно, что погибшего мужчину лишили водительских прав еще в 2022 году.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала года на загородных трассах Приангарья произошло 33 аварии, в них 19 пешеходов получили травмы, 17 человек погибли.