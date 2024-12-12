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Здание регионального правительства эвакуировали в Самаре 12 декабря

В МЧС рассказали, почему эвакуировали здание правительства Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром в четверг, 12 декабря 2024 года, жители Самары заметили скопление пожарных машин возле здания регионального правительства. Всех сотрудников Белого дома эвакуировали на улицу. Что там случилось, рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

«В 9:12 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании на улице Молодогвардейской, 210. Прибывшие на место подразделения установили, что в столярной мастерской на цокольном этаже произошло пригорание пищи», — сообщили в оперативном ведомстве.

Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек. Происшествие обошлось без пострадавших.

МЧС